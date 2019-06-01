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Фотогалерея: финалы Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск АрМИ-2019 в Тюмени

Общество, 18:23 29 июня 2019

Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Финалы Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск АрМИ-2019 пройдут в Тюмени на полигоне учебно-тренировочного центра ТВВИКУ (ул. Ратная, 1/1) 29 и 30 июня.

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