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В Тюмени "Безопасный маршрут" вышел на финишную прямую

Общество, 11:21 30 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Всероссийский этап конкурса "Безопасный маршрут" стартовал на полигоне Андреевский Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова 30 июня.

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий напутствовал участников и отметил, что тюменские полигоны, где проходят финалы Всеармейских игр, самые лучшие и удобные. "Желаю на любимой трассе всем командам честной борьбы и высоких результатов", - сказал он.

Государственный флаг в честь открытия соревнований поднял капитан команды 11- отдельной инженерной бригады Южного военного округа - победителя "Безопасный маршрут" АрМИ-2018.

В финале поборются четыре команды — Западного и Южного военных округов, Северного флота и команда курсантов ТВВИКУ.

Впервые в состязаниях участвуют сформированные в 2018 году инженерно-штурмовые отделения, их задача — преодоление специально оборудованной штурмовой полосы, включающей в себя высадку из макета вертолета по канату с высоты восемь метров, преодоление висячего моста, канатной стенки и макета фасада здания.

function.mil.ru

Ирина Кургузова

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# АрМИ , Безопасный маршрут , ТВВИКУ , Юрий Ставицкий

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