Штурмовики десантировались на "Безопасный маршрут" АрМИ в Тюмени

| Фото: mil.ru | Фото: mil.ru

Далее в сюжете «Безопасный маршрут»: Ми-8 сбросили мины на полигон «Андреевский» близ Тюмени

Штурмовые отряды, которые впервые участвуют в конкурсе "Безопасный маршрут" Всеармейских игр, первыми вышли на старт эстафеты этапа АрМИ-2019 на полигоне учебно-тренировочного центра ТВВИКУ 30 июня.

Перед стартом успехов четырем командам-финалистам пожелал начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

За победу во всероссийском этапе и возможность выступить на Международных армейских играх в финале "Безопасного маршрута" соревнуются курсанты ТВВИКУ, команды Северного флота Западного и Южного военных округов.

Команды стартовали одновременно, каждая из них выступает в роли отряда обеспечения движения. Личный состав и колонны техники прокладывают маршрут через препятствия, с которыми сталкиваются войска в ходе боевых действий.

В колоннах команд через испытания пяти этапов пройдут основные боевые танки Т-72Б, артиллерийские самоходные установки, путепрокладчики БАТ-2, инженерные машины разграждения ИМР-2, БТР, комплект (четыре автомобиля) тяжелого механизированного моста ТММ-3, гусеничные минные заградители – ГМЗ-3. Самолеты Су-24 сымитируют авиаудар противника и поддержку с воздуха.

Инженерно-разведовательный дозор действует в составе штурмовых групп и дорожно-мостовых групп. Предстоит пройти комбинированный участок заграждений. Саперы метают "кошки" из земляных мешков, протравливают участок минного поля. Уничтожение мин проходит после окончания разведки.

Ирина Кургузова