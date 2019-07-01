Трассы АрМИ – краш-тесты для боевой техники России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

80% военной техники, задействованной на Всеармейских финалах "Инженерной формулы" и "Безопасного маршрута" в рамках АрМИ-2019, – это новые боевые машины, поступившие на вооружение инженерных войск России. На полигонах соревнований российские военные устраивают им краш-тесты, пояснил начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Он рассказал, что с полей Всеармейских игр командование собирает отзывы у подразделений, чтобы совершенствовать российскую боевую технику.

"Вы можете видеть на выставках АрМИ, казалось бы, старые модели, но все они модернизированы, в них совершенно новые двигатели, ходовые и так далее. Старого ничего нет – только танк", – пошутил начальник инженерных войск России.

Кстати, лидер нынешних соревнований команда 11-й отдельной инженерной бригады из Каменск-Шахтинского (Южный военный округ) стала победителем "Безопасного маршрута" годом ранее и затем участвовала в АрМИ-2018 в Китайской народной республике. Российские военнослужащие проходили этапы на китайских военных машинах, опробовали бронетранспортеры ZSD-89 и Тип-92А, тяжелый механизированным мост GQL-111, гусеничную многоцелевую инженерную машину GCZ-112, переносной зенитный ракетный комплекс QW-2 и др.

Победителем "Безопасного маршрута" на АрМИ-2018 стала КНР. Россия заняла второе место, а третье – Узбекистан. По словам Юрия Ставицкого, все команды сильные: Узбекистан серьезно заявляет о своем праве на победу.

Армейские международные игры-2019 по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" пройдут на полигоне "Андреевский" с 3 по 17 августа. Кроме упомянутых стран-участниц "Безопасного маршрута", Тюмень встретит новобранцев состязаний: Вьетнам и Лаос. Гонки "Инженерной формулы" впервые попробуют команды Лаоса и Монголии, будут бороться за титул наравне с Россией, Пакистаном, Беларусью, Китаем.

АрМИ – военно-спортивные состязания, организованные Минобороны РФ. В августе состязания военнослужащих пройдут в 10 странах, в том числе в Китае, России, Беларуси, Казахстане. В 2019 году военные соревнуются в 32 дисциплинах – на четыре больше, чем годом ранее.

Ирина Ромашкина