Военные Ирана и Вьетнама впервые выступят на АрМИ-2019 в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команды Вьетнама и Ирана впервые участвуют в Армейских международных играх-2019. Военнослужащие примут бой в дисциплине "Безопасный маршрут" на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова с 3 по 17 августа.

В состязаниях вступят военные инженеры из Беларуси, Узбекистана, Киргизии и России. По словам начальника инженерных войск Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, все команды-участницы сильные, Узбекистан серьезно заявляет о своем праве на победу.

Отметим, АрМИ-2018 впервые проходили в Китайской Народной Республике. Тогда в пустыню Такла-Макан приехали военнослужащие из 11 стран: КНР провели на полигонах соревнования по трем дисциплинам - конкурс противовоздушной обороны "Чистое небо", состязания мотострелков "Суворовский натиск" и соревнования инженерных войск "Безопасный маршрут". Победителем "Безопасного маршрута" стали хозяева. Россия заняла второе место, третье – Узбекистан, четвертое – Киргизия. Кстати, все участники выступали на китайской боевой технике.

На АрМИ-2019 команды будут выступать на российской инженерной технике. В состязаниях задействованы комплекты тяжелого механизированного моста (ТММ), путепрокладчик (БАТ), инженерная машина разграждения (ИМР). Перед стартом экипажи вертолетов Ми-8 выполнят дистанционное минирование трассы с применением системы ВСМ (вертолетная система минирования).

Напомним, в Тюмени пройдут соревнования по двум дисциплинам - "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула". Гонки на российских боевых машинах впервые попробуют команды Лаоса и Монголии, они будут бороться за титул наравне с Россией, Пакистаном, Беларусью, Китаем.

Армейские международные игры – военно-спортивные состязания, организованные Минобороны РФ. В августе АрМИ пройдут в 10 странах, в том числе в Китае, России, Беларуси, Казахстане. В 2019 году военные соревнуются в 32 дисциплинах – на четыре больше, чем годом ранее.

Ирина Ромашкина