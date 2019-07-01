Команды из Китая, Киргизии и Узбекистана прибыли в Тюмень для участия в АрМИ

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Военнослужащие из Китая, Киргизии и Узбекистана прибыли в Тюмени для участия в конкурсах "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" международных АрМИ-2019.

Игры военных инженеров пройдут на полигоне Андреевский Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова с 5 по 12 августа.

В конкурсах примут участие военные инженеры из Беларуси, Вьетнама, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Лаоса, Пакистана, Монголии и России. Все страны будут выступать на российской инженерной технике.

В состязаниях задействованы комплекты тяжелого механизированного моста (ТММ), путепрокладчик (БАТ), инженерная машина разграждения (ИМР). Перед стартом экипажи вертолетов Ми-8 выполнят дистанционное минирование трассы с применением системы ВСМ (вертолетная система минирования).

АрМИ – военно-спортивные состязания, организованные Минобороны РФ. В августе состязания военнослужащих пройдут в 10 странах, в том числе в Китае, России, Беларуси, Казахстане. В 2019 году военные соревнуются в 32 дисциплинах – на четыре больше, чем годом ранее.