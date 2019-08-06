На АрМИ водители-механики плавающих транспортеров впервые вышли на виртуальную трассу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники финала "Инженерная формула" международного этапа АрМИ-2019 впервые прошли препятствия трассы в качестве киборг водителей-механиков на базе ТВВИКУ 5 августа.

Экипажи плавающих транспортеров из шести стран участников финала: России, Белоруссии, Пакистана, Лаоса, Монголии и Китая боролись за звание лучшего на виртуальном тренажере ПТС. Именно плавающие транспортеры выезжают на полигон на завершающем этапе "Инженерной формулы", задача экипажа погрузить на него единицу техники, преодолеть водную преграду и выгрузить обратно. Аналогичное задание – доехать до воды, преодолеть водную преграду и пройти участок трассы в заданных условиях выполняли участники виртуальных состязаний на тренажерах.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как сообщил главный судья финалов АрМИ-2019 полковник Александр Чёрный, награждение по новой отдельной номинации пройдет во время чествования победителей международного этапа "Инженерной формулы" 10 августа. Лучшие киборг водители-механики ПТС-2 получат дипломы, медали и ценные подарки. "Все инновационное популярно, техника постоянно обновляется и тренажеры помогают получать первый опыт работы. Нам есть, чем гордится, аналогичные тренажеры есть далеко не у всех стран-участников, поэтому мы решили провести в рамках соревнования в таком необычном формате", - рассказал он.

Упражнения на виртуальной трассе от победителя всероссийского этапа "Инженерной формулы" команды 187-й межвидового регионального учебного центра города Волжский Волгоградской области проходил старший инструктор по вождению, водитель-механик экипажа ПТС-2 Артём Чермаков.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Соревнования были интересными и думаю многим полезными. Тренажеры появились год назад и не все знакомы с ними, конечно, с реальной машиной ощущения не сравнить. Но как инструктор я знаю, что курсанты, которые получили первые навыки вождения на тренажерах, легче и быстрее осваивают технику. Они знают, как начинать движение, понимают уже, где, что расположено. Разница между подготовленным на нем курсантом, и тем, кто садится в реальную машину только с теоретическими знаниями, заметна", - рассказал старший сержант Чермаков.

При прохождении виртуальной трассы водитель-механик садится в тренажер – кабину реального ПТС-2. Тренажер раскачивается, например, при наезде на преграду, направление, условия погоды, окружающий пейзаж и препятствия видны на экране. Рядом на мониторах судьи и товарищи по команде следят за действиями водителя, видят трассу, по которой он движется, оценивают промахи.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представитель Монголии, старший прапорщик Мягмарсурэн Ганболд отметил, что и сами игры, и Сибирь ему понравились. "В наших вооруженных силах есть плавающие транспортеры, правда, не такие новые образцы. Водить эти машины мы умеем, но познакомиться с тренажерами, техникой в России, учиться новому – здорово", - сказал он.

Вне зачета на соревнованиях попробовали свои силы на тренажерах и киберспорстмены по "World of tanks" Тюменского клана Роман Пермяков и Руслан Тетюшин. Как рассказал командир клана Роман Пермяков играют в "World of tanks" они уже восемь лет, за четыре года основной состав клана выиграл немало призов на соревнованиях. В 2019 году на турнире СНГ тюменские геймеры заняли четвертое место. Но в такие виртуальные игры им еще не доводилось играть.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Ощущения новые были и необычные. Конечно, все намного реалистичней, чем в обычной компьютерной игре. Я прошел трассу. Без проблем преодолел колейный мост, а вот в брод нырнул всей машиной целиком – не рассчитал скорость, но выплыл", - поделился Руслан Тетюшин.

Ошибки, допущенные при выполнении упражнения на тренажерах судьи занесли в протокол. Результаты и имена победителей будут известны в день международного этапа "Инженерной формулы".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, финальные игры представителей инженерных войск шести стран пройдут на полигоне учебного центра ТВВИКУ озера Андреевского 10 августа.

Ирина Кургузова