Подготовка курсантов и офицеров в ТВИККУ проходит на обновленной учебной технике

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обновление учебно-материальной базы завершается в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище им. маршала Алексея Прошлякова в рамках масштабной программы перевооружения Российской армии, рассчитанной до 2020 года. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия сообщил заместитель начальника кафедры военно-технических дисциплин Игорь Худяков.

По его словам, в 2017 году на кафедру поступили тренажеры кранов автомобильного военного назначения, экскаваторов, КамАЗов и машины дистанционного разминирования "Листва". Обновление учебно-тренировочной техники продолжилось в 2018 году – в училище появились два навигационных тренажера буксирно-моторного катера БМК-МО и два динамических тренажера плавающего транспортера ПТС-2.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Еще четыре единицы обучающей техники ожидаем до конца года. Это будут тренажеры инженерных машин разграждения ИМР-3 и путепрокладчиков БАТ-2", - рассказал Игорь Худяков.

Как пояснил заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе подполковник Михаил Багров, получив навыки управления на тренажере водителю-механику проще выполнять задачи на реальной технике.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Программы тренажеров содержат 3D-карты любой местности, водной преграды. Во время занятий оператор, который контролирует водителя, дает ему определенные вводные. Программа предусматривает множество вариантов условий прохождения виртуальной трассы. Это может быть спокойная водная гладь или море со штормом в три-четыре балла. На суше помимо препятствий в виде колейного моста, брода, окопа, минного поля, также задаются погодные условия – туман, гололед, дождь, ночное время суток", - рассказал Михаил Багров.

На тренажерах в училище навыки управления различной техникой получают и оттачивают как курсанты, так и офицеры, проходящие повышение квалификации.

Ирина Кургузова