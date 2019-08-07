Лето, Змей Горыныч, метание "кошки": для гостей АрМИ в Тюмени приготовили спецпрограмму

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Для тюменцев и гостей города организаторы международных конкурсов АрМИ "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" 10 и 11 августа приготовили насыщенную развлекательную спецпрограмму. Финалы игр начнутся на полигоне ТВВИКУ возле озера Андреевского в 12 часов, работа интерактивных площадок – в 10 часов.

Для зрителей финальных битв инженерных войск разных стран будут работать фотозона, площадки, выставка инженерной техники и многое другое.

Познакомиться с вооружением Российской армии гости масштабных состязаний смогут на выставках стрелкового оружия, инженерных боеприпасов. На одной из интерактивных площадок те, кому интересно примерить на себя специальность сапера, смогут попробовать силы в метании "кошки" и поиске мин, на другой – собрать и разобрать оружие.

Сфотографироваться на мощной военной технике, побывать на месте водителя-механика или командира экипажа можно будет на выставке инженерных машин. На ней представят самоходную артиллерийскую установку, танк Т-72, гусеничный минный заградитель, плавающий транспортер, инженерную машину разграждения, и даже установку разминирования УР-77, названную "Змеем Горынычем".

Зрителям также предложат прокатиться на квадрациклах, а чтобы сил хватило на все развлечения в точках общественного питания можно подкрепиться и выпить кофе.

Ирина Кургузова