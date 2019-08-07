Определились финалисты конкурса "Безопасный маршрут" Армейских международных игр под Тюменью

Фото: ИА «Тюменская линия» Фото: ИА «Тюменская линия»

Сегодня на полигоне ТВИКУ под Тюменью определились все финалисты конкурса "Безопасный маршрут". Об этом сообщил главный судья конкурса полковник Владислав Верясов.

"На полигоне "Андреевский" прошли вторые полуфинальные заезды с участием команд Вьетнама и Киргизии. По их итогам в финале поборются Россия, Узбекистан, Белоруссия и дебютант конкурса - Вьетнам, причем стартовать в финальной гонке они будут в такой же последовательности", - заявил полковник Владислав Верясов.

Подводя итоги двух дней состязаний, офицер отметил бойцовский характер военных инженеров из Вьетнама.

"Напротив, дух соперничества настолько увлек киргизскую команду, что в погоне за скоростью участники допустили нарушение установленных ограничений при укладке тяжелого механизированного моста, за что получили большое количество штрафного времени и выбыли из гонки", - уточнил офицер.

По условиям состязаний участникам необходимо было последовательно выполнить ряд учебно-боевых задач, используя технику, состоящую на вооружении инженерных войск России. Конкурсанты состязались в ведении инженерной разведки, наведении 40-метровой переправы из комплекта тяжелого механизированного моста ТММ, оборудовании переходов через препятствие и разборке лесных завалов с помощью путепрокладчиков БАТ-2 и машин разграждения ИМР-3.

Финал конкурса "Безопасный маршрут" состоится 11 августа, в воскресение на полигоне "Андреевский" под Тюменью.

Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы пройдут на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана.