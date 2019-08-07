Определились финалисты конкурса "Безопасный маршрут" Армейских международных игр под Тюменью
Сегодня на полигоне ТВИКУ под Тюменью определились все финалисты конкурса "Безопасный маршрут". Об этом сообщил главный судья конкурса полковник Владислав Верясов.
"На полигоне "Андреевский" прошли вторые полуфинальные заезды с участием команд Вьетнама и Киргизии. По их итогам в финале поборются Россия, Узбекистан, Белоруссия и дебютант конкурса - Вьетнам, причем стартовать в финальной гонке они будут в такой же последовательности", - заявил полковник Владислав Верясов.
Подводя итоги двух дней состязаний, офицер отметил бойцовский характер военных инженеров из Вьетнама.
"Напротив, дух соперничества настолько увлек киргизскую команду, что в погоне за скоростью участники допустили нарушение установленных ограничений при укладке тяжелого механизированного моста, за что получили большое количество штрафного времени и выбыли из гонки", - уточнил офицер.
По условиям состязаний участникам необходимо было последовательно выполнить ряд учебно-боевых задач, используя технику, состоящую на вооружении инженерных войск России. Конкурсанты состязались в ведении инженерной разведки, наведении 40-метровой переправы из комплекта тяжелого механизированного моста ТММ, оборудовании переходов через препятствие и разборке лесных завалов с помощью путепрокладчиков БАТ-2 и машин разграждения ИМР-3.
Финал конкурса "Безопасный маршрут" состоится 11 августа, в воскресение на полигоне "Андреевский" под Тюменью.
Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы пройдут на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана.