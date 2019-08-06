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Уралец планировал вывезти в Китай старинную скрипку

Общество, 11:03 06 августа 2019

Уральского таможенного управления | Фото: Уральского таможенного управления

Скрипка, которой более 100 лет, обнаружена у пассажира рейса Екатеринбург-Харбин, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Во время контроля рейса в Китай кольцовские таможенники в "зеленой зоне" обратили внимание на мужчину с футляром, в котором находились скрипка и смычок. Пассажир не смог предоставить паспорт на музыкальный инструмент.

"Если такой паспорт есть и имеется вся информация об отнесении либо не отнесении предметов к культурным ценностям, кроме того лицо может подтвердить их стоимость, то обязательное письменное декларирование не требуется. А если инструмент является культурной ценностью, то с собой необходимо иметь разрешение от Минкультуры. В этом случае оформляется временный вывоз инструмента", - рассказал начальник Кольцовской таможни имени Сорокина Анатолий Тимощенков.

Скрипку отправили на экспертизу, по предварительным данным ей более сотни лет. Мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду культурных ценностей.

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# Китай , Кольцово , контрабанда , скрипка , таможня

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