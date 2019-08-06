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Поиски пожилой женщины продолжаются в Лабытнанги

Происшествия, 16:33 06 августа 2019

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Пожилую жительницу Лабытнанги Нину Матвеевну Калугину 1935 года рождения разыскивают спасатели салехардского отряда "Ямалспас". 31 июля она ушла за грибами и до сих пор не вернулась. Собака, которая была с ней, пришла домой одна, сообщает ИА "Север-Пресс".

Как сообщил начальник салехардского отряда Гаврил Сердюков, в поисках задействованы 36 человек личного состава "Ямалспаса". Подключилось более 20 сотрудников управления федеральной службы исполнения наказаний. Работают также родственники женщины и горожане. Во время поисковых работ используется квадрокоптер.

Сообщение о происшествии в муниципальную ЕДДС поступило 3 августа. Поисковые работы продолжаются с 4 августа.

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# Лабытнанги , пропал человек

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