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Тюменские ученые исследуют лен на биостанции "Озеро Кучак"

Общество, 11:03 07 августа 2019

Институт биологии ТюмГУ | Фото: Институт биологии ТюмГУ

Более 100 образцов льна изучат биологи ТюмГУ на станции "Озеро Кучак", сообщает Тюменский государственный университет.

Коллектив ученых под руководством профессора Нины Боме начал опыты по экологическому тестированию сортов льна-долгунца и льна масличного в Омутинском и Тобольском районах. Они исследуют лен-долгунец, лен масличный, новые гибридные и мутантные формы, а также его сорта в условиях стресс-факторов.

"Лен является важнейшей культурой для производства волокна и масла. Однако для успешной реализации биологического потенциала и получения высококачественной продукции, требуется подбор сортов с высоким адаптивным потенциалом", - пояснил сотрудник института биологии ТюмГУ Константин Королев.

Испытание сортов уже проводилось на биостанции ТюмГУ "Озеро Кучак" в 2017-2018 годах. По словам исследователей, выращивать лен в условиях Северного Зауралья перспективно.

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# биологи , исследования , лен

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