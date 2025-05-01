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В Тюмени закрыли симфонический сезон оперой "Царская невеста"

Общество, 20:08 23 мая 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Оперой "Царская невеста" завершили симфонический сезон в Тюменской филармонии 23 мая. Произведение исполнили артисты Башкирского государственного академического театра оперы и балеты, тюменский филармонический оркестр и хоровая капелла филармонии.

"У нас было три репетиции для того, чтобы привыкнуть к новому формату, к новому оркестру и дирижеру. Немного непривычно. Необычный для нас формат, но интересный. Прекрасный молодой оркестр у вас в Тюмени. Все замечательно построено, удобно и комфортно", - рассказала заслуженная артистка Республики Башкортостан Любовь Буторина, которая исполнила партию Любаши.

Народный артист Республики Башкортостан Владимир Копытов, который исполнил партию Григория Григорьевича Грязного, отметил высокий уровень Тюменской филармонии. "И хор, и оркестр, и дирижер, и организация достойны любых похвал. Работать легко", - отметил он.

Художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник заключил, что сезон оказался продуктивным и интересным.

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"Мы существенно продвинулись в направлении международных отношений и совместных проектов с артистами из других стран. Немаловажным событием стала премьера фортепианного концерта композитора Игоря Холопова, который был написан к юбилею Александры Пахмутовой. Мы представили эту премьеру в зале Мариинского театра и здесь в Тюменской филармонии. Серьезным шагом стали концерты с китайской современной музыкой", - резюмировал Юрий Медяник.

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

В течение сезона тюменцы также могли слушать концерты с участием дирижеров главных филармонических оркестров и оперных театров. Это позволило тюменскому оркестру профессионально расти.

Юлия Божок

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# Тюменская филармония , Тюменский филармонический оркестр , хоровая капелла

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