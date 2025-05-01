Волонтёры фонда "Путёвка в жизнь" встретились с бойцами СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С бойцами специальной военной операции, а также ветеранами-пограничниками встретились волонтёры благотворительного фонда "Путёвка в жизнь" в Тюмени 23 мая.

Наиболее активных волонтёров и коллективы-партнеры отметили благодарностями и общественными наградами, медалями "Во имя жизни" за поддержку и помощь участникам СВО.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" один из гостей мероприятия, оператор БПЛА Александр с позывным "Рязань", работать с фондом он начал ещё до того, как подписал контракт и ушёл на СВО.

"В прошлом году мы познакомились с руководителем проектов фонда Ольгой Чупруновой. До этого я уже работал с гуманитарной помощью, с 2022 года, как только началась специальная военная операция, принимал активное участие в помощи бойцам. Из моих близких друзей и знакомых мобилизованы больше 18 человек", - рассказал он.

Благодаря поддержке фонда и неравнодушных тюменцев, бойцы подразделения, где служит Александр, получили печки-буржуйки. "Помимо этих печей пришли ещё 12 коробок, в том числе и от школы моего района Метелево с продуктами, средствами гигиены, маскировочным сетями", - добавил Александр.

Обращаясь к гостям, президент фонда Олег Мисько подчеркнул, что скоро будет третий год с тех пор, как сформировалась первая небольшая ячейка добровольцев.

"Очень много было у нас за это время волонтёров. Кто-то, конечно, устаёт, психологически не выдерживает это напряжение, периодически уходит, но всё-таки возвращается. Но наш основной костяк настойчиво продолжает своё дело по зову души и сердца, и за это я вам очень сильно благодарен", - отметил он.

Олег Мисько добавил, что у каждого волонтёра есть своя история, связанная с тем, как человек пришёл в фонд и начал помогать.

"Результат нашей работы не столько измеряется метрами масксетей или тоннами отправленного гуманитарного груза. Главный наш успех в том, что всё больше и больше людей стали понимать, как их помощь нужна, - поделился Олег Мисько. - Люди начали проникаться, и становиться волонтёрами", - рассказал он корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Напомним, что необходимые для фронта вещи ежедневно поступают на пункты сбора фонда от неравнодушных граждан, тюменских предприятий, также на счёт тюменцы переводят деньги, на которые приобретается специальное оборудование.

Среди востребованных вещей в зоне СВО - квадрокоптеры, средства радиоэлектронной борьбы против дронов (РЭБы), а также обогреватели, генераторы, инструменты для ремонта автомобилей, продукты. К помощи тюменцам подключаются горожане, а также некоторые предприятия региона и общественные организации.

С начала проекта по словам президента фонда, удалось собрать помощь на 221 млн рублей - это вещи, оборудование, медикаменты. В регионе действуют 52 пункта сбора. Исполнено около 700 крупных заявок от подразделений, не считая индивидуальные.

Завершилась встреча исполнением песен и стихов тюменских авторов.

Николай Ступников