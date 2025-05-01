Тюменский омбудсмен проинспектировал областной наркодиспансер

| Фото: Областной наркологический диспансер | Фото: Областной наркологический диспансер

Областной наркологический диспансер проинспектировал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских. С прокурором Тюменского района Сергеем Антушевым они проверили соблюдение прав пациентов, которые находятся на стационарном лечении, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Как пояснил главный врач медучреждения Виталий Андреев, одновременно в стационарных отделениях могут получать лечение до 105 пациентов. По его словам, больным приходится сталкиваться не только с серьезными личными и медицинскими вызовами, но и с непониманием и осуждением общества.

"Важно помнить, зависимость – это болезнь, требующая профессионального подхода и комплексного лечения. В таких условиях, как специализированные наркологические диспансеры, эти люди должны чувствовать себя в безопасности, а права и свободы граждан должны соблюдаться неукоснительно", - подчеркнул руководитель лечебного заведения.

Отметим, в ходе рабочего визита Олег Датских и Сергей Антушев изучили условия пребывания пациентов, соблюдение правил пожарной безопасности и эксплуатации здания. Пациенты смогли задать им вопросы о своих правах в период реабилитации и поделиться мнением об условиях оказания медицинской помощи.