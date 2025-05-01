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Юных футболистов из Тобольска пригласили на просмотровый сбор в академию ЦСКА

Спорт, 20:25 23 мая 2025

пресс-служба проекта "Формула футбола" | Фото: пресс-служба проекта "Формула футбола"

Юные футболисты Даниил Смирных и Борис Бырка из Тобольска отправятся на просмотровый сбор в Академию ЦСКА. Там они покажут свои навыки и поборются за право стать частью профессиональной спортивной системы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

На сборы спортсменов пригласил лично директор Академии ЦСКА Олег Корнаухов.Ребята будут тренироваться и сыграют несколько игр вместе с армейцами с 7 по 23 июня.

пресс-служба проекта "Формула футбола" | Фото: пресс-служба проекта "Формула футбола"

"Программа "Формула футбола" становится настоящим социальным лифтом для талантливой молодежи Тобольска, предоставив реальные возможности для профессионального роста и развития. Тобольск продолжает подтверждать свой статус города уникальных возможностей, где спортивные мечты становятся реальностью", - рассказала директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Елена Бельская.

Отметим, адаптация футбольного направления по модели ЦСКА началась в Тобольске полгода назад благодаря программе "Формула футбола", которую реализует СИБУР. Юные спортсмены получили возможность тренироваться под руководством профессиональных тренеров.

Подробная информация о программе "Формула футбола" доступна на сайте www.formula-hd.ru

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# ЗапСибНефтехим , футбол , ЦСКА

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