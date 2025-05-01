Схему одномандатных округов по выборам в Госдуму утвердили для Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Госдумы утвердили для Тюменской области.

Документ об этом завизировал президент России Владимир Путин. Всего территории РФ образовали 225 одномандатных избирательных округов, из них два - на территории Тюменской области, два в Югре и один на Ямале.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, на юге региона – это Тюменский одномандатный избирательный округ, в который вошли городские округа Ишим, Тобольск, Ленинский и Центральный административные округа Тюмени. Абатский, Аромашевский, Вагайский, Викуловский, Ишимский, Нижнетавдинский, Сорокинский, Тобольский, Уватский, Юргинский, Ярковский районы. Число зарегистрированных избирателей - 552 тыс. 769.

Заводоуковский одномандатный избирательный округ: Восточный и Калининский административные округа Тюмени. Ялуторовск, Голышмановский, Заводоуковский муниципальные округа, Армизонский, Бердюжский, Исетский, Казанский, Омутинский, Сладковский, Тюменский, Упоровский, Ялуторовский районы. Число зарегистрированных избирателей - 622 тыс. 649.

Отметим, федеральный закон вступил в силу с момента опубликования.