Более двадцати тысяч заявлений поступило от абитуриентов в ТИУ

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Более 20 тыс. заявлений подали абитуриенты в Тюменский индустриальный университет. Это общая цифра по всем формам обучения и уровням подготовки, сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, в 2019 году ТИУ планирует принять на обучение 8,5 тыс. абитуриентов, из них 3 тыс. 600 человек поступят на бюджет, остальным предлагается поступать на договорной основе.

Количество бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета в опорном вузе в 2019 году выросло до 1 тыс. 779, в 2018 году их было 1 тыс. 648. Дополнительные бюджетные места появились на направлениях "Нефтегазовое дело" и "Строительство".

В лидерах по количеству поданных заявлений по-прежнему направления с наибольшим количеством бюджетных мест. Это "Нефтегазовое дело", "Строительство" и "Техносферная безопасность".

В приемной комиссии отмечают, что абитуриенты сильные, подготовленные, нацеленные на поступление в технический вуз.

"Очевидно, что средний балл ЕГЭ по итогам зачисления первой и второй волны в этом году превысит прошлогодний показатель в 65 баллов. Наивысший балл по университету с учетом индивидуальных достижений на сегодня составляет 299", — прокомментировал руководитель приемной комиссии Василий Шитый.

Добавим, что приказы о зачислении второй волны абитуриентов будут опубликованы 8 августа. Зачисление на договорные места пройдет 12 августа.

Кстати, программой лояльности, которая действует в ТИУ третий год, предусмотрены скидки на обучение для абитуриентов. Стоимость обучения может быть снижена в зависимости от результатов ЕГЭ (от 161 балла и выше) и (или) личных достижений абитуриента. Дополнительные скидки предоставляются при 100 % оплате за год или за весь период обучения.