Детский сад в Ямальском-2 планируют открыть в сентябре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Детский сад в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени откроется в сентябре 2019 года. Строители завершают отделочные работы и проводят испытания инженерных сетей.

По словам начальника участка строительной компании "Звезда" Виталия Батурина, общая площадь здания составит 6,3 тыс. кв. м. В нем разместятся 12 групп, две из которых – для малышей до трех лет.

"Детский сад строился по согласованному дизайн-проекту с применением современных высококачественных материалов. Сейчас мы делаем газоны, благоустраиваем территорию вокруг садика, завершаем установку игровых площадок", - рассказал он.

Новый детский сад рассчитан на 360 детей. На первом этаже здания расположатся ясельные и младшие группы с отдельным входом, а также медицинский блок. Второй этаж предназначен для средних и старших групп. Третий этаж займут кабинеты старшей и подготовительной групп, музыкальный и физкультурный классы, кабинет психолога.

Запись в детский сад началась еще в июле 2019 года. Само учреждение располагается рядом со вторым корпусом гимназии № 49, который открылся в сентябре 2018 года. Оба здания выполнены в одной цветовой гамме.

Дополнит инфраструктуру района поликлиника на 500 мест, строительство которой уже началось.

По словам начальника участка Александра Степанова, строители возвели около 60% стен цокольного этажа. "В настоящее время проводим гидроизоляцию наружных стен, защиту от сточных наружных вод, готовим сети канализации цокольного этажа", - рассказал он.

Поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, будет включать в себя отделение станции скорой медицинской помощи, женскую консультацию, детскую поликлинику. В составе лечебно-диагностических отделений предусмотрены отделение томографии, рентгенодиагностики, узких специалистов, терапевтическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, хирургическое отделение, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры. Сдать объект строители планируют в 3 квартале 2020 года.

Любовь Голышева