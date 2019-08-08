Готовность тюменских УК к отопительному сезону оценили в городской администрации

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Доля жилищного фонда, который проходит ежегодную процедуру получения паспорта готовности к отопительному сезону, в Тюмени вплотную приближается к ста процентам. Об этом заявил заместитель главы города Павел Перевалов, подводя в беседе с журналистами итоги встречи с руководством управляющих организаций, которая состоялась в администрации областного центра.

"Подготовка многоквартирного дома к отопительному периоду включает в себя ряд простых и понятных любому профессионалу шагов. В частности, необходимо провести промывку и опрессовку повышеным давлением внутридомовых систем теплоснабжения", - рассказал заместитель главы Тюмени.

Для получения паспорта готовности к отопительному периоду документы о проведении всех необходимых работ нужно представить в соответствующую муниципальную комиссию. При этом управляющая организация не должна иметь задолженности по оплате тепловой энергии. Последний срок сдачи документов - 15 сентября.

По данным на 8 августа, паспорт готовности к отопительному сезону уже получили 700 многоквартирных домов из около 4 тысяч, сообщил Павел Перевалов. В городской администрации прогнозируют пик обращений в муниципальную комиссию на конец августа и начало сентября.

Нарушение правил подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону и срыв сроков предоставления документов грозят управляющим компаниям административной ответственностью и даже отзывом лицензий. Об этом участников встречи предупредили представители городской прокуратуры и государственной жилищной инспекции.

Кроме того, информация о неполной готовности домов к отопительному сезону будет обязательно доведена до собственников жилья, подчеркнул Павел Перевалов. Собственники, в свою очередь, имеют право на общем собрании принять решение о смене управляющей организации.

"Если по итогам проверки подготовленности домов к отопительному сезону недобросовестная управляющая компания вынуждена будет уйти с рынка, собственники жилья от этого только выиграют. Такие примеры есть. В Тюмени вполне достаточно управляющих компаний, которые профессионально справляются со своими задачами. Поэтому у людей есть выбор. Все зависит от самих жильцов", - сказал заместитель главы города.

Павел Перевалов подчеркнул, что отсутствие паспорта готовности к отопительному сезону вовсе не означает, что дом останется без отопления. Городская администрация внимательно контролирует ситуацию.

"Вся наша работа нацелена на то, чтобы система отопления как в городе, так и в каждом отдельном многоквартирном доме, работала оптимально", - сказал он. По словам Павла Перевалова, около 80% работ по промывке и опрессовке внутридомовых теплосетей в многоквартирных домах в Тюмени уже выполнено.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко