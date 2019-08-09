Водитель сбил пожилую женщину в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

64-летнюю женщину сбил 16-летний подросток, управлявший автомобилем ВАЗ-2107, на ул. Газовиков в Тюмени 8 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло во дворе дома на ул. Газовиков, 29 около 8 часов. В результате происшествия тяжелые травмы.

По предварительным данным, подросток ехал в гараж, чтобы заняться ремонтом автомобиля. Госавтоинспекция Тюменской области призывает родителей не доверять транспорт своим подрастающим детям, не имеющим водительских прав. “Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей”, — добавили в ведомстве.

О факте аварии ГИБДД проинформирует территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей подростка привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.