Бесплатные показы фильма "Тобол" пройдут в музее Словцова

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Бесплатные показы фильма "Тобол" будут проходить в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) каждое воскресенье августа и 1 сентября в 15 часов, сообщает учреждение.

Зрители увидят приключенческую эпопею времен Петра I, сюжет которой базируется на реальных исторических событиях. Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя оказывается в глубине Сибири в пограничном Тобольске. Здесь он встречает свою первую любовь и оказывается втянутым в заговор местных князей, которые охотятся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгаров, помощи ждать неоткуда.

Возрастная категория 16+.

Телефоны: 45-35-90, 45-09-93, доб.115.