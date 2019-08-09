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Бесплатные показы фильма "Тобол" пройдут в музее Словцова

Общество, 17:16 09 августа 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Бесплатные показы фильма "Тобол" будут проходить в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) каждое воскресенье августа и 1 сентября в 15 часов, сообщает учреждение.

Зрители увидят приключенческую эпопею времен Петра I, сюжет которой базируется на реальных исторических событиях. Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя оказывается в глубине Сибири в пограничном Тобольске. Здесь он встречает свою первую любовь и оказывается втянутым в заговор местных князей, которые охотятся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгаров, помощи ждать неоткуда.

Возрастная категория 16+.

Телефоны: 45-35-90, 45-09-93, доб.115.

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# Музейный комплекс имени Словцова , Тобол , фильм

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