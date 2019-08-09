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Участники благотворительного автопробега встретились с тюменцами

Общество, 19:05 09 августа 2019

ТРО ВОО "Молодая гвардия" | Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия"

Более 500 тюменцев пришли на фан-встречу с участниками ежегодного автопробега Эрика Кутуашвили (более известного как Давидыч) "SMOTRA RUN", которые сделали остановку в Тюмени 8 августа, сообщает ТРО ВОО "Молодая гвардия".

Автопробег в помощь детским домам совершают Дима Гордей, MC Палыч, Настя TukiTuk и другие блогеры с суммарным числом подписчиков более 5 млн человек. В августе команда посетит 14 городов России с благотворительными акциями.

"Автопробег "SMOTRA RUN" проводится с 2010 года. За это время автомобильному движению SMOTRA удалось помочь тысячам детей, оставшихся без родителей. Мы рады стать частью этого крупного благотворительного проекта" - рассказал руководитель тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

ТРО ВОО "Молодая гвардия" | Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия"

Во время встречи с тюменцами, которая состоялась в дилерском центре BMW, блогеры ответили на вопросы поклонников и сфотографировались с ними.

9 августа участники "SMOTRA RUN" продолжили маршрут. Впереди у команды еще восемь городов.

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# благотворительность , блогеры

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