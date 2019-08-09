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Для зрителей АрМИ организовано более одной тысячи шестисот парковочных мест

Общество, 19:11 09 августа 2019

ТВВИКУ | Фото: ТВВИКУ

Тюменцев и гостей города приглашают на финалы международных Армейских игр "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" в Тюмени 10, 11 августа.

Как сообщает ТВВИКУ, для зрителей, которые добираются до полигона "Андреевский" будут работать парковки. "Лучше быть на месте в 11 часов, чтобы припарковаться, посмотреть выставку техники или прикупить сувениры военной тематики. Будет организовано три парковки в общей сумме на 1 тысячу 650 машиномест", - отмечают организаторы.

Финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие. Вход на соревнования бесплатный. Начало в 12 часов. Для гостей АрМИ в Тюмени приготовили спецпрограмму.

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# АрМИ , парковка

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