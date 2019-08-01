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Тюменские школьники работают над проектами в "Артеке"

Общество, 16:24 10 августа 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменские школьники Марина Мельникова и Данил Тимергалиев стали участниками профильной смены "Технолидеры будущего" в "Артеке", сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Ученики Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области как призеры регионального конкурса "Большие вызовы" получили путевки в Международный детский центр за представленные работы и достижения. Во время смены они доработают свои проекты, побывают на лекциях о современных трендах на рынке высоких технологий, мастер-классах и тренингах. В "Артеке" они пробудут до 28 августа.

Еще двое воспитанников центра Владимир Мартьянов Данил Коломыцев в числе 150 школьников отправятся в "Артек" в сентябре. Они представят свои проекты на итоговой конференции смены всероссийского конкурса "Инженерный резерв России".

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# одаренные школьники , центр робототехники и автоматизированных систем управления

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