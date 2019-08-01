Губернатор Александр Моор поздравил мусульман региона с праздником Курбан-байрам

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Глава региона Александр Моор поздравил мусульман Тюменской области с праздником Курбан-байрам 11 августа.

Губернатор отметил, что история этого светлого праздника уходит в глубь веков. Он олицетворяет идеалы милосердия, взаимоуважения, сострадания и заботу о нуждающихся, утверждает созидательные ценности мира, великодушия и духовного единения, пробуждает в людях стремление к добру.

"Как и прежде, мусульмане Тюменской области, опираясь на лучшие традиции добрососедства и взаимного уважения, активно участвуют в жизни региона, способствуют духовному оздоровлению общества, занимаются воспитанием подрастающего поколения и вносят свой вклад в динамичное развитие территории. Желаю всем доброго здоровья, счастья и благополучия! Пусть мир и согласие живут в ваших домах", - говорится в поздравлении.