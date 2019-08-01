  • 11 августа 201911.08.2019воскресенье
  • USD65,2543
    EUR73,0196
  • В Тюмени 23..25 С 5 м/с ветер восточный

Губернатор Александр Моор поздравил мусульман региона с праздником Курбан-байрам

Губернатор, 11:16 11 августа 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Глава региона Александр Моор поздравил мусульман Тюменской области с праздником Курбан-байрам 11 августа.

Губернатор отметил, что история этого светлого праздника уходит в глубь веков. Он олицетворяет идеалы милосердия, взаимоуважения, сострадания и заботу о нуждающихся, утверждает созидательные ценности мира, великодушия и духовного единения, пробуждает в людях стремление к добру.

"Как и прежде, мусульмане Тюменской области, опираясь на лучшие традиции добрососедства и взаимного уважения, активно участвуют в жизни региона, способствуют духовному оздоровлению общества, занимаются воспитанием подрастающего поколения и вносят свой вклад в динамичное развитие территории. Желаю всем доброго здоровья, счастья и благополучия! Пусть мир и согласие живут в ваших домах", - говорится в поздравлении.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Курбан-байрам , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:54 11.08.2019Александр Моор: для нас большая честь и ответственность проводить АрМИ
11:16 11.08.2019Губернатор Александр Моор поздравил мусульман региона с праздником Курбан-байрам
09:19 11.08.2019Александр Моор поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с праздником
15:05 09.08.2019Повышение производительности труда на предприятиях - в интересах самих работодателей, считает губернатор