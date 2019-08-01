Звукорежиссер фильмов "Притяжение" и "Лед" проведет лекцию для тюменцев

| Фото: Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" во "ВКонтакте" | Фото: Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" во "ВКонтакте"

Ответит на вопросы тюменцев и расскажет об особенностях работы звукорежиссер Андрей Бельчиков в центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (ул. Чернышевского,2/12) 17 августа, начало в 17 часов. Лекция пройдет в рамках конкурса проектов "Гранат", сообщают организаторы.

Среди работ звукорежиссера, основателя компании "Flysound" такие фильмы, как "Притяжение", "Лед" и "Призрак".

Во время лекции "Звук в кино" Андрей Бельчиков расскажет участникам встречи о своих работах, звуке в большом кино и поделится собственным опытом.

Мероприятие может посетить любой желающий по предварительной регистрации.