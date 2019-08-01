Ненцы и ханты хорошо знают родные языки, показал диктант на Ямале

| Фото: Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа | Фото: Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

Диктант на ненецком и хантыйском языках, который проходил на Ямале, показал, что коренные малочисленные народы Севера очень хорошо знают свои языки. Об этом рассказали в Общественной палате ЯНАО.

Напомним, что в рамках Международного дня коренных народов Севера 7 августа диктант писали на двух языках на выбор: хантыйском или ненецком. Дикторами выступили главный редактор газеты "Няръяна Нгэрм" Марина Яр и главный редактор газеты "Лух авт" Геннадий Кельчин.

В текстах обоих диктантов было около 200 слов. На выполнение задания потребовалось 40 минут. Как признались большинство участников, разговорным родным языком они владеют лучше, чем письменным, так как в жизни с ненецкой или хантыйской речью чаще приходится сталкиваться в быту.

Для диктанта на ненецком языке выбрала зарисовка из газеты "Няръяна Нгэрм" про кисы, опубликованная в девяностые годы. По результатам проверки среди ненцев оказалось больше всего хорошистов – 61%, на пятерки написали диктант 27% участников, и 11% - на три балла.

"Ненцы знают свой язык на очень хорошем уровне. Из ошибок были в основном тонкости национальной грамматики, которые являются достаточно сложными и изучаются еще в школе. А пятерки получили, наверное, только преподаватели ненецкого языка", — отметила после проверки диктанта Марина Яр.

Для диктанта на хантыйском языке организаторы выбрали письмо Ваньки Жукова из рассказа Антона Чехова, которое герой адресовал "на деревню дедушке". Геннадий Кельчин сам когда-то перевел его на хантыйский язык.

"Диктант был не трудный, и его написали очень хорошо, несмотря на то, что среди участников оказались носители четырех разных диалектов, что тоже было учтено при оценивании. Было интересно читать диктанты, и копии результатов я даже оставил себе для дальнейшего изучения. Большинство пришедших на диктант не изучали хантыйский язык так, как изучают русский язык. Раньше я очень переживал, что скоро наш язык вообще исчезнет. Но благодаря таким мероприятиям я воспрял духом", — отметил сам диктор.

Все участники акции получили сертификаты, сообщают в Общественной палате ЯНАО.