В регионе нет действующих лесных пожаров

| Фото: rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

Действующих лесных пожаров в регионе не зафиксировано по данным на 13 августа, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Среднее значение показателя пожарной опасности на 13 августа 2019 года во всех авиазонах Тюменской области соответствует III классу (средняя пожарная опасность).

Согласно прогнозу на 14 августа 2019 года в Ишимской, Тобольской и Уватской авиазонах ожидается III класс (средняя пожарная опасность), в Тюменской авиазоне – I класс (пожарная опасность отсутствует).

15 августа 2019 года в Ишимской, Тобольской, Уватской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), в Тюменской авиазоне – II класс (малая пожарная опасность).

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

В случае обнаружения природного пожара, необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам 8-800-100-94-00, (3452) 32-41-71, 62-42-23, через мобильное приложение "Берегите лес", короткому номеру 112. Также можно сообщить о лесном пожаре, отправив СМС на короткий номер 5115.