Тюменец выманил у пенсионера десять тысяч рублей

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

10 тыс. рублей похитил мошенник у 78-летнего пенсионера в Тюмени. Злоумышленник представился сотрудником соцслужбы и обманул пожилого тюменца, предложив путевку в санаторий, сообщает региональное УМВД.

К пожилому мужчине приехал незнакомец. Представившись работником социальной службы, он предложил пенсионеру по низкой цене купить путевку в один из санаториев. Он уверил потерпевшего, что заплатить можно только часть стоимости, а остальное берет на себя социальная организация.

Доверчивый тюменец передал мошеннику 10 тыс. рублей. Получив деньги, мошенник покинул квартиру и скрылся. Только спустя несколько часов пенсионер понял, что был обманут и обратился за помощью в полицию.

Стражи правопорядка задержали 27-летнего подозреваемого. В отделе полиции он признался в содеянном. Полученные от потерпевшего деньги он успел потратить, возвращая долги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.