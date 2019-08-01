В пяти почтовых отделениях Тюмени введена вечерняя выемка почтовых отправлений

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

В пяти почтовых отделениях Тюмени отправления теперь забирают в вечернее время, сообщает филиал Почты России.

Оптимизация почтовых маршрутов позволяет экономить время движения почтового транспорта, а также ускоряет отправку корреспонденции на магистральные маршруты.

Первоначально для Тюмени было сформировано восемь маршрутов средней протяженностью 74 км и 11 часов работы на маршруте. В настоящее время работает семь маршрутов средней протяженностью 63 км, и 9,5 часов работы на маршруте, а также осуществляется два вечерних объезда в пяти почтовых отделений, в которых вечером наблюдается большой поток клиентов.

"Это позволило сократить затраты логистики на обмен почтой и повысить процент вывоза почты в день отправки из отделения почтовой связи. Повышение составило более девяносто пяти процентов по посылкам, посылкам онлайн и посылкам первого класса", - рассказал замдиректора по логистике тюменского филиала Почты России Владимир Емельяненко.

Почта России работает над совершенствованием логистических схем и маршрутов доставки. Так, в сентябре 2018 года открыт маршрут Тюмень - Курган, в октябре Тюмень - Сургут, это позволяет клиентам получать почтовые отправления в течение суток.