Гигантскую чудо-рыбу приготовят в Ишиме

| Фото: Гастрономический фестиваль "Золотой карась" во Вконтакте | Фото: Гастрономический фестиваль "Золотой карась" во Вконтакте

Четырехметровую запеканку в сметанном соусе приготовят в огромной жаровне в виде чудо-рыбы на семейном гастрономическом фестивале "Золотой карась" и угостят ею всех желающих в Ишиме 17 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Творческий кулинарный мастер-класс начнется на Красной горке в 11 часов. Туда будет организован бесплатный подвоз.

Ишимцев и гостей праздника также порадуют исконно русским блюдом – ухой. Шеф-повар приготовит более 600 литров угощения.

Программа фестиваля объединяет мероприятия для детей и взрослых. Запланированы концертная программа, показательные выступления OFF-ROAD "Экстрим - прогулка по бездорожью", представления от сотрудников МЧС, воспитанников конных клубов "Фаворит" и "Кентавр".

Праздник продолжат игровая программа, семейный квест "Путешествие Конька-горбунка", пенная дискотека и праздник красок Холи, ярмарка местных ремесленников, конкурсы и мастер-классы, фаер-шоу и песни под гитару возле вечернего костра.

В ходе утренней рыбалки самые удачливые смогут поймать золотую рыбку 585 пробы.

Торжественное открытие фестиваля "Золотой карась" начнется в 10 часов, где пять ишимских семей будут награждены медалями "За любовь и верность".

Местом проведения мероприятия станет спортивно-туристический комплекс "Красная горка" на 4 км автодороги Ишим-Красная гора-Плешково. Вход свободный.