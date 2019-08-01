В ТюмГУ создан единый деканат

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

В едином деканате студенты ТюмГУ смогут получить корпоративную учетную запись, персональную карту доступа в корпуса университета, заказать справки, получить зачетную книжку, студенческий билет и составить индивидуальный учебный план, сообщает пресс-служба вуза.

Новое подразделение создано для обеспечения максимально удобного сопровождения учебного процесса для студентов ТюмГУ.

Деканат будет работать в кооперации с Центром управления расписанием и Центром тьюторского сопровождения. Все структуры будут работать вместе и находиться в общем пространстве на ул. Семакова, 18.

Стоит также отметить, что в предстоящем учебном году студенты ИнХим, ФТИ, СоцГум и ИМиКН будут сопровождаться единым деканатом по всем вопросам учебной, стипендиальной и социальной работы.

Студенты остальных институтов будут использовать сервисы единого деканата в части подачи заявлений на перевод с направления на направление, на бюджет, продление сессий, восстановление и другим.