  • 17 августа 201917.08.2019суббота
  • USD65,9961
    EUR73,2227
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер западный

Выставки изобразительного искусства в регионе меняют формат работы

Общество, 16:06 17 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставки изобразительного искусства в регионе меняют формат работы. Они становятся просветительскими проектами.

Ни одна выставка в регионе теперь не является просто выставкой, рассказала гендиректор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова, за каждой стоит образовательно-просветительский проект, подразумевающий проведение лекций, мастер-классов и нередко — встреч заинтересованной публики с авторами.

Светлана Сидорова отметила, что такой подход с успехом практикуется в регионе. К примеру, прошедшая этим летом в Тюмени масштабная выставка-проект "Сокровища музеев России" как раз была организована по такому принципу, связав эстетические впечатления от самих произведений с насыщенной просветительской программой, адресованной широкой публике.

К юбилею Тюменской области и регионального отделения "Союза художников России" 14 августа открылась выставка членов этого творческого объединения "75 лет вместе!", которая также создавалась по принципу масштабного просветительского проекта. В сентябре в музее начнутся лекции искусствоведов, мастер-классы художников, участников выставки. Образовательная программа продлится несколько месяцев и завершится в конце года.

Такой же подход применяется в других городах Тюменской области. Просветительские программы ведутся в Тобольске, Ялуторовске. "Художественные коллекции тюменских музеев всегда становятся частью наших проектов. И чаще всего экспонируются работы именно тюменских художников", - отметила Светлана Сидорова в интервью "Вслух.ру".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставки , проекты , Светлана Сидорова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:37 17.08.2019Программа "Самозанятость населения" развивается в районах Тюменской области
17:35 17.08.2019Концерт Рената Ибрагимова порадовал тюменцев в юбилей области
16:24 17.08.2019Обереги, украшения и сувениры представили тюменские мастера на ярмарке
16:23 17.08.2019Тюменцы исполнили лучшие советские хиты к юбилею региона