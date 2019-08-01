Выставки изобразительного искусства в регионе меняют формат работы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставки изобразительного искусства в регионе меняют формат работы. Они становятся просветительскими проектами.

Ни одна выставка в регионе теперь не является просто выставкой, рассказала гендиректор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова, за каждой стоит образовательно-просветительский проект, подразумевающий проведение лекций, мастер-классов и нередко — встреч заинтересованной публики с авторами.

Светлана Сидорова отметила, что такой подход с успехом практикуется в регионе. К примеру, прошедшая этим летом в Тюмени масштабная выставка-проект "Сокровища музеев России" как раз была организована по такому принципу, связав эстетические впечатления от самих произведений с насыщенной просветительской программой, адресованной широкой публике.

К юбилею Тюменской области и регионального отделения "Союза художников России" 14 августа открылась выставка членов этого творческого объединения "75 лет вместе!", которая также создавалась по принципу масштабного просветительского проекта. В сентябре в музее начнутся лекции искусствоведов, мастер-классы художников, участников выставки. Образовательная программа продлится несколько месяцев и завершится в конце года.

Такой же подход применяется в других городах Тюменской области. Просветительские программы ведутся в Тобольске, Ялуторовске. "Художественные коллекции тюменских музеев всегда становятся частью наших проектов. И чаще всего экспонируются работы именно тюменских художников", - отметила Светлана Сидорова в интервью "Вслух.ру".