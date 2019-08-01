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Александр Моор поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

Общество, 14:44 18 августа 2019

admtyumen | Фото: admtyumen

В истории Тюменской области важнейшую роль сыграла авиация, заявил глава региона Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником.

"Именно отсюда авиаотряды оперативно доставляли людей, материалы и технику на объекты бурно растущего Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса", - отметил губернатор.

Сегодня авиация региона переживает небывалый подъем: началось строительство аэропорта в Тобольске, запланировано возведение нового гостиничного комплекса аэропорта Рощино.

"Искренне благодарю ветеранов авиационной отрасли за самоотверженный труд. Вы навсегда вписали свои имена в летопись гражданской авиации. Важно, что свой бесценный опыт, знания и традиции вы передали нынешнему поколению сотрудников. Желаю всем вам крепкого здоровья, чистого неба и надежной техники! Счастья и добра вам и вашим семьям!", - говорится в поздравлении.

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# авиация , Александр Моор , поздравление

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