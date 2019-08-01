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Маршрут № 46 в Тюмени изменит схему движения

Общество, 10:52 19 августа 2019

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Схема движения маршрута № 46 изменится с 25 августа. Автобус будет следовать по улицам Монтажников, Федюнинского и Пермякова, сообщает Тюменьгортранс.

Из новой схемы движения исключаются промежуточные остановки "Театр "Ангажемент", "Тюменский микрорайон" в прямом и обратном направлении, "МЖК", "Сквер Депутатов" в сторону ул. Пермякова.

У автобуса появятся промежуточные остановочные пункты "ЖК "Юбилейный", "мкр. Суходольский" в прямом и обратном направлениях, "микрорайон Видный", "микрорайон Ямальский-1", "Торгово-развлекательный центр "Остров", "ул. Прокопия Артамонова", "ул. Евгения Богдановича" в прямом и обратном направлениях и "III микрорайон" в сторону ул. Широтной.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте "Тюменьгортранс" и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", также расписание можно уточнить по бесплатному номеру информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# автобусы , остановки , расписание , Тюменьгортранс

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