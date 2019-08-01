Более ста ишимцев проверили здоровье на празднике к юбилею области

| Фото: пресс-службы ОБ № 4 (г. Ишим) | Фото: пресс-службы ОБ № 4 (г. Ишим)

109 ишимцев посетили палатки здоровья во время праздничных гуляний к юбилею области 17 и 18 августа, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

Самым популярным исследованием у ишимцев стал забор крови на уровень холестерина и глюкозы экспресс-методом. В течение нескольких минут пациенты узнавали результаты анализов.

Кроме того, медицинские работники ишимской областной больницы №4 проводили антропометрию, определяли индекс и состав массы тела, измеряли артериальное давление, делали спирометрию.

К примеру, среди 67 обследованных на фестивале у 13 человек выявили отклонения в работе дыхательной системы, у 15 оказалось высоким артериальное давление. 16 пациентам выдали рекомендации по снижению уровня холестерина и глюкозы в крови.

Среди 42 человек, посетивших палатку здоровья в Фестивальном парке, и у шести ишимцев выявили высокий индекс массы тела, еще шестерым рекомендовали обратиться к врачу-терапевту в связи с повышением артериального давления.