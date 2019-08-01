Объемные кубы расскажут жителям Тюмени о нацпроектах

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

О реализации национальных проектов рассказывают тюменцам информационные конструкции в виде объемных кубов и пирамид, расположенные на Городской площади и около арки на Цветном бульваре, сообщает администрация Тюмени.

На каждой из граней конструкций размещена информация о реализации национальных проектов. Покрутив кубы, можно узнать, к примеру, об одном из приоритетных нацпроектов – "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2018 году областная столица активно включилась в реализацию проекта, цифры тому подтверждение – показатель нормативного состояния автодорог городской агломерации достигает 80%. Выполнено строительство и реконструкция 7,72 км автомобильных дорог. Тюмень возглавила рейтинг российских городов с лучшими дорогами. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjоb.

Также уличные конструкции рассказывают горожанам об инновациях в сферах культуры и здравоохранения, достижениях образования и спорта, благоустройстве парков и строительстве жилых домов.

Тюменцы могут направить замечания по направлениям нацпроектов на портал "Тюмень – наш дом" в соответствии с выбранной категорией.