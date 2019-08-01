  • 21 августа 201921.08.2019среда
  • USD66,7840
    EUR73,9766
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер северный

Гиды 55+ отправятся в велотур по Тюмени

Общество, 10:52 21 августа 2019

Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Экскурсоводы с опытом оценят преимущества туристических веломаршрутов 22 августа в 11 часов 30 минут, сообщает Областной геронтологический центр.

Под руководством наставника и партнера проекта – представителя туристической компании "Глобус-Турс" Василия Рыбалова команда экскурсоводов отправится изучать достопримечательности города, пересев на велосипеды.

Гиды 55+ прокатятся по популярным маршрутам, увидят дома именитых купцов, Свято-Троицкий монастырь, деревянные резные украшения и больше узнают об исторической части города.

Мероприятие пройдет в рамках реализации практической части образовательной программы по дисциплине: "Проектная деятельность, подготовка авторских экскурсий по Тюмени".

Социальный проект "ГидыTMN55+" Тюменского регионального Благотворительного фонда "Старшее поколение" реализуется в партнерстве с Областным геронтологическим центром и является победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Запись и более подробная информация о деятельности проекта по телефону 30-39-59.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# велосипеды , гиды 55 , проект , экскурсия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:14 21.08.2019Работодателям региона предлагают пройти опрос
11:03 21.08.2019Занятия по профориентации провели для детей тюменские общественники
10:52 21.08.2019Гиды 55+ отправятся в велотур по Тюмени
10:30 21.08.2019Тюменцы испекли и украсили пряники ко Дню российского флага