Гиды 55+ отправятся в велотур по Тюмени

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Экскурсоводы с опытом оценят преимущества туристических веломаршрутов 22 августа в 11 часов 30 минут, сообщает Областной геронтологический центр.

Под руководством наставника и партнера проекта – представителя туристической компании "Глобус-Турс" Василия Рыбалова команда экскурсоводов отправится изучать достопримечательности города, пересев на велосипеды.

Гиды 55+ прокатятся по популярным маршрутам, увидят дома именитых купцов, Свято-Троицкий монастырь, деревянные резные украшения и больше узнают об исторической части города.

Мероприятие пройдет в рамках реализации практической части образовательной программы по дисциплине: "Проектная деятельность, подготовка авторских экскурсий по Тюмени".

Социальный проект "ГидыTMN55+" Тюменского регионального Благотворительного фонда "Старшее поколение" реализуется в партнерстве с Областным геронтологическим центром и является победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Запись и более подробная информация о деятельности проекта по телефону 30-39-59.