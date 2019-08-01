  • 21 августа 201921.08.2019среда
  • USD66,7840
    EUR73,9766
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северо-западный

На Ямале открыт сезон охоты на пернатую дичь

Общество, 16:21 21 августа 2019

Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

Более 1 тыс. 300 ямальских охотников получили разрешение на любительскую и спортивную охоту на пернатую дичь, сообщает правительство округа.

В 2019 году сроки охоты на боровую дичь установлены с 17 августа 2019 года по 29 февраля 2020 года. На водоплавающую дичь с 28 августа по 31 декабря 2019 года.

Распоряжением правительства автономного округа введен запрет любительской и спортивной охоты на добычу водоплавающей дичи в 2019-2021 годы на период со второй субботы августа по 27 августа.

"Перенос сроков связан с тем, что в августе, особенно в годы с поздней весной, у большинства водоплавающих птиц к открытию сезона охоты птенцы не успевают подняться на крыло и окрепнуть для осенней миграции. Открытие охоты в этот период создает беспокойство, в результате чего выводки распадаются, и потерявшиеся птенцы становятся легкой добычей охотников и хищных животных", - пояснил специалист департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Олег Истрати.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# охота , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 21.08.2019Йога и регулярный отдых помогут справиться со стрессом, считают эксперты
17:16 21.08.2019Ученые ТюмГУ нашли новый способ добычи нефти на безнадежных месторождениях
17:05 21.08.2019Тюменские студенты отправились в особый рейс "Челябинск-Адлер"
16:54 21.08.2019Выставку к юбилею комсомола открыли в опорном вузе