На Ямале открыт сезон охоты на пернатую дичь

| Фото: Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

Более 1 тыс. 300 ямальских охотников получили разрешение на любительскую и спортивную охоту на пернатую дичь, сообщает правительство округа.

В 2019 году сроки охоты на боровую дичь установлены с 17 августа 2019 года по 29 февраля 2020 года. На водоплавающую дичь с 28 августа по 31 декабря 2019 года.

Распоряжением правительства автономного округа введен запрет любительской и спортивной охоты на добычу водоплавающей дичи в 2019-2021 годы на период со второй субботы августа по 27 августа.

"Перенос сроков связан с тем, что в августе, особенно в годы с поздней весной, у большинства водоплавающих птиц к открытию сезона охоты птенцы не успевают подняться на крыло и окрепнуть для осенней миграции. Открытие охоты в этот период создает беспокойство, в результате чего выводки распадаются, и потерявшиеся птенцы становятся легкой добычей охотников и хищных животных", - пояснил специалист департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Олег Истрати.