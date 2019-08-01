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Йога и регулярный отдых помогут справиться со стрессом, считают эксперты

Общество, 17:27 21 августа 2019

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых на природе помогут справиться со стрессом. К такому выводу пришли эксперты Министерства здравоохранения РФ, пишет РИА Новости.

Чтобы преодолеть стресс, рекомендуется высыпаться, ежедневно отводить немного времени для релаксации и чередовать периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом.

Кроме того, снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка, особенно связанная с водой. А вот снимать стресс с помощью табака или алкоголя эксперты не советуют — проблемы не исчезнут, а здоровье пострадает.

Побороть стресс способно и правильное питание: не стоит есть на ходу, приемы пищи должны стать временем отдыха. А такие продукты, как горький шоколад, орехи, бананы и имбирь, помогут повысить настроение.

"Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам", —пишут специалисты.

Стресс возникает как реакция на любые события или требования, с которыми человеку трудно справиться. Он способен ускорять развитие таких заболеваний, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма и язвенная болезнь.

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# здоровье , йога , стресс

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