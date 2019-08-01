Молодые папы и мамы Тюмени начали бороться за звание лучшего

| Фото: МЦ "Моя территория" | Фото: МЦ "Моя территория"

Участники премии "Папа года" и "Мама года" для родителей от 23 до 45 лет посоревнуются в шести номинациях. Более ста мам и пап поборются за звание лучшего родителя в Тюмени с 21 августа по 12 сентября, сообщает мультицентр "Моя территория".

Участников ждут спортивные, творческие и интеллектуальные мастер-классы, а также дизайн-игра по созданию семейного проекта. Родители вместе с детьми смогут попробовать себя в векторной графике, программировании, танцах, моде и рисовании.

Кроме того, тюменцы будут выполнять офлайн-задания и выкладывать результаты в социальные сети Вконтакте и Instagram под хэштегами #мамагода72 и #папагода72.

Так, молодые отцы посоревнуются в номинациях: самый спортивный, самый креативный, самый умный и самый творческий.

Мамы в аналогичных, только вместо номинации самая спортивная будет самая стильная. Также тюменцы примут участие в онлайн-конкурсе, где определят самого социально активного родителя. Следить за ходом премии можно в группе во Вконтакте.

"Это возможность не только увеличить количество совместного времяпрепровождения родителей и детей, но и шанс продемонстрировать себя и свои способности в разных формах деятельности. Чтобы мамы, отцы и их чада могли совмещать участие с личными хобби, детсадом, школой и работой, мы составили расписание так, чтобы удобно было всем: в будние дни встречи по вечерам, а в выходные днем", — отметила руководитель премии и фестиваля "Папатут" Дарья Ермакова.

Итоги подведут 13 сентября. Все участники получат памятные подарки, а победители — сертификат на всю семью в парк-отель "Летолето".

Отметим, впервые премия проводилась в Тюмени в 2018 году, она включала в себя одну номинацию — "Папа года". Участниками стали 50 отцов, они соревновались в пяти направлениях: спорт, кулинария, интеллект, творчество и ремесло. Фестиваль "Папатут" проходит в Тюмени с 2016 года.