Зеленый уголок на Московском тракте в Тюмени украсят рокарии и перголы

| Фото: "Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

Необычные элементы благоустройства – перголы, рокарии и качели с подвесами – появятся у дома № 139 по Московскому тракту в Тюмени. По просьбам жителей на территории этого зеленого уголка появится небольшая сцена, сообщает администрация города.

Рокарий – декоративная композиция из камней и растений. Пергола - арочное строение, используемое в ландшафтном дизайне. Эти новые для Тюмени сооружения станут особенностью нового зеленого уголка. Площадку для выгула домашних животных здесь решено огородить не металлическими решетками, а кустарниками.

Новые малые архитектурные формы появятся в этом месте в 2020 году на втором этапе благоустройства территории. Сейчас идет устройство основания тротуаров с асфальтобетонным покрытием и брусчаткой. Также здесь будет высажено 500 кустарников.

"Работы на объектах идут достаточно оперативно. Мы должны не просто выполнить все запланированные работы и проконтролировать их качество, но и обеспечить диалог с жителями окрестных домов. Мы не сомневаемся, что все запланированные в этом году работы по благоустройству в нашем городе будут выполнены", - считает заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.