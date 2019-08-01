Автоинспекторы призвали водителей к порядку на трассах

| Фото: static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Профилактическую акцию "Трассы без ДТП" провели сотрудники Госавтоинспекции на федеральной автодороге Тюмень – Омск в Голышмановском городском округе.

Акция направлена на соблюдение правил дорожного движения, режима труда, отдыха водителей и пропаганду безопасного движения, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.

Автоинспекторы провели беседы с водителями транспортных средств по правилам безопасного вождения, призывая водителей к соблюдению скоростного режима и правил безопасного маневрирования.

В поддержку профилактической акции сотрудники Госавтоинспекции провели фотоссесию с плакатами #ТрассыБезДТП, на которых водители оставили свои пожелания для участников дорожного движения. Плакаты автоинспекторы разместили на автозаправочных станциях и других объектах придорожного сервиса.

Акция призвана обратить внимание всех участников дорожного движения на проблему аварийности и необходимость соблюдения правил дорожного движения.