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Автоинспекторы призвали водителей к порядку на трассах

Общество, 13:26 22 августа 2019

static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Профилактическую акцию "Трассы без ДТП" провели сотрудники Госавтоинспекции на федеральной автодороге Тюмень – Омск в Голышмановском городском округе.

Акция направлена на соблюдение правил дорожного движения, режима труда, отдыха водителей и пропаганду безопасного движения, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.

Автоинспекторы провели беседы с водителями транспортных средств по правилам безопасного вождения, призывая водителей к соблюдению скоростного режима и правил безопасного маневрирования.

В поддержку профилактической акции сотрудники Госавтоинспекции провели фотоссесию с плакатами #ТрассыБезДТП, на которых водители оставили свои пожелания для участников дорожного движения. Плакаты автоинспекторы разместили на автозаправочных станциях и других объектах придорожного сервиса.

Акция призвана обратить внимание всех участников дорожного движения на проблему аварийности и необходимость соблюдения правил дорожного движения.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ПДД

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