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В истошинском интернате прошли пожарно-тактические учения

Общество, 19:37 23 августа 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические учения прошли в доме-интернате для престарелых и инвалидов с. Истошино, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В рамках мероприятия сотрудники МЧС проверили навыки предупреждения пожаров у обслуживающего персонала и постояльцев дома-интерната, также обучили их правильным действиям в случае возникновения экстремальных ситуаций.

"После получения вводной дежурный персонал приступил к эвакуации постояльцев дома интерната и встрече пожарных подразделений. В корпусе - около сотни человек, треть проживающих пациентов - не могут передвигаться без посторонней помощи, поэтому пожарные работали крайне осторожно", - рассказал начальник 151-й пожарной части Дмитрий Топтун.

Пожарные подразделения обследовали здание и потушили условное возгорание. Слаженная работа пожарных и персонала получила положительную оценку.

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# дом-интернат , учения

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