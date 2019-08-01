В истошинском интернате прошли пожарно-тактические учения

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические учения прошли в доме-интернате для престарелых и инвалидов с. Истошино, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В рамках мероприятия сотрудники МЧС проверили навыки предупреждения пожаров у обслуживающего персонала и постояльцев дома-интерната, также обучили их правильным действиям в случае возникновения экстремальных ситуаций.

"После получения вводной дежурный персонал приступил к эвакуации постояльцев дома интерната и встрече пожарных подразделений. В корпусе - около сотни человек, треть проживающих пациентов - не могут передвигаться без посторонней помощи, поэтому пожарные работали крайне осторожно", - рассказал начальник 151-й пожарной части Дмитрий Топтун.

Пожарные подразделения обследовали здание и потушили условное возгорание. Слаженная работа пожарных и персонала получила положительную оценку.