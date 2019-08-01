Сто миллионов рублей вложено в модернизацию второй очереди водоотведения в Тюмени

Песколовки. | Фото: «Росводоканал Тюмень» Песколовки. | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Около 100 млн рублей направлено на реконструкцию очистных сооружений водоотведения в Тюмени в 2019 году, сообщает пресс-служба компании.

В сезоне 2019 года полностью обновляется вторая очередь песколовок - это один из первых этапов очистки, на котором из сточной воды улавливаются содержащиеся в ней минеральные частицы и, прежде всего, песок.

"От эффективности песколовок зависит качество очистки стоков на всех последующих этапах, бесперебойность и надежность работы оборудования сооружений, - отметил начальник очистных сооружений водоотведения "Росводоканал Тюмень" Евгений Пугачёв, - существовавшие до этого песколовки прослужили более 40 лет. Они были построены по типовому проекту и не обеспечивали эффективное удаление песка. К тому же, город растет и для развития системы водоотведения требуется увеличение мощности сооружений".

Песколовки. | Фото: «Росводоканал Тюмень» Песколовки. | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Проектная мощность действовавших песколовок – 220 тыс. куб. метров стоков в сутки, новые позволят принимать и очищать до 260 тыс. Такого запаса мощности городу хватит на несколько десятилетий вперед, мало того, в будущем это позволит принимать и очищать ливневые стоки, ведь по принятой в 2016 году схеме водоснабжения и водоотведения, в ближайшей перспективе Тюмень начнет переход на общесплавную систему водоотведения.

На данный момент строители завершают монтаж железобетонных конструкций будущих сооружений и в ближайшее время приступят к установке оборудования.

Напомним, первая очередь песколовок была успешно модернизирована в 2018 году. Постоянно проводимый мониторинг качества их работы подтверждает, что новые песколовки как минимум в три раза эффективнее своих предшественниц. При их проектировании учтен не только опыт эксплуатации подобных сооружений в других городах, но и специфические особенности состава тюменских сточных вод.

"Сегодня мы закладываем прочный фундамент для развития системы водоотведения города, ведь те сооружения, которые создаются сейчас, будут служить городу еще долгие десятилетия, это очень ответственное мероприятие, в котором все основывается на имеющемся опыте, расчетах и результатах опытно-промышленных испытаний", - подытожил Евгений Пугачёв.