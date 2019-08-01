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Проект "Чумовое лето" реализуют на Ямале

Общество, 17:27 23 августа 2019

yanao.ru | Фото: yanao.ru

Для работников рыболовецких угодий Тазовского района и их детей реализуется проект "Чумовое лето", сообщает правительство ЯНАО.

В двух больших палатках на рыболовецких участках Надо-Марра и Нямгудочи есть все необходимое для интересного и познавательного времяпрепровождения – настольные игры, шахматы, наборы для рисования и декоративно-прикладного творчества, столы для бильярда и тенниса.

Пока родители трудятся на рыбоугодье Надо-Марра, за их детьми под руководством опытных наставников присматривают старшеклассники, трудоустроенные на время летних каникул через районный центр занятости населения. Они организуют досуг детей: рисуют и лепят с малышами из пластилина, проводят спортивные состязания.

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# дети , чум , ЯНАО

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