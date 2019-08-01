Тюменская область на третьем месте в России по количеству ипотечных кредитов

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область занимает третье место в рейтинге удельного уровня выдачи ипотечных кредитов среди регионов России. Таковы данные исследования, проведенного по заказу РИА "Новости".

В Тюменской области на 1 тыс. человек экономически активного населения приходится 28,2 ипотечных кредита. На первом месте в рейтинге находится Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Лидерство данных регионов определяется экономическими и демографическими факторами, считают эксперты. Остальные регионы даже в верхней части рейтинга идут с ощутимым отставанием. Наименее востребована ипотека у жителей большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Севастополя, Горного Алтая и Москвы.

В среднем по России за год выдается более 18 ипотечных кредитов на 1 тыс. человек экономически активного населения.