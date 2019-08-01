Тюменцы 55+ пройдут курс самообороны

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте

Первое занятие в рамках проекта "Бабушки особого назначения" пройдет на базе Тюменского центра обороны "Крав-мага" (ул. Осипенко, 81) 30 августа в 13 часов, сообщают организаторы.

Под руководством опытных инструкторов Алексея Макарова и Антона Клецко участники проекта освоят азы самоподготовки по уникальной тренировочной системе крав-мага.

Эксперты в области рукопашного боя познакомят пожилых людей с универсальной тактикой самообороны при возникновении угрозы в повседневной жизни и научат всегда оставаться на страже безопасности. Участники интенсива овладеют эффективными боевыми методами и приемами защиты, техникой правильной стойки и перемещения, узнают как дать отпор преступнику используя подручные предметы и кроме того, отработают полученные навыки в контактных схватках.

Добавим, социальный проект "Бабушки особого назначения" Тюменского регионального Благотворительного фонда "Старшее поколение" является победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Более подробная информация о деятельности проекта и запись на участие по телефону 30-39-59.